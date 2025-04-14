رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة واستكمال مناقشة الحساب الختامى غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:33 مساءً - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين، والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

جاء ذلك بعدما استمع المجلس لآراء ومداخلات النواب وملاحظاتهم خلال جلسة اليوم، والاستماع إلى تعقيب أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة، على ملاحظات النواب، وأعلن رئيس المجلس استئناف المناقشات في جلسة غدا الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس النواب في ختام الجلسة: "أحيي الجميع على إبداء أرائهم أغلبية ومعارضة، وأحيي النواب على إبراز السلبيات قبل الإيجابيات لأن ذلك يؤدي إلى التصحيح".