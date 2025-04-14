ضبط أدمن صفحة تروج لبيع "سارينة" سيارات الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع آلات تنبيه "خاصة بسيارات الشرطة".

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان بالنشر (مالكى محلان "بدون ترخيص"، لبيع كماليات السيارات - مقيمان بمحافظة الأسكندرية)، وبحوزتهما (عدد من أجهزة التنبيه – هاتف محمول"، وبفحصه فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالترويج لبيع الأجهزة المشار إليها لراغبى تركيبها بالسيارات خاصتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.