رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن" يدعو الحكومة لتوطين الصناعات وجذب الشركات الأجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:33 مساءً - قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، إن هناك توصية للحكومة والمفكرين والاقتصاديين مضمونها أنه مما لا شك أن هناك مخاطر وهناك فرص ونقاط ايجابية يجب علي الدولة المصرية استغلالها والعمل علي توطين بعض الصناعات وجذب الشركات الأجنبية التي تبحث عن فرصة بديلة".

وأضاف القصبي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لدينا فرصة لتفصيل المناطقة اللوجستية بقناة السويس، وفرصة لتعزيز الصادردات ودخول المنتجات جديدة".

ووجه القصبي، الشكر للدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلي أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.

وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.