سويلم يلتقى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى على هامش ”اللقاء التحضيري الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:32 مساءً - الدكتور سويلم : دعم مصر الكامل للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه الذى تستضيفه السعودية ، وتنسيق الرؤى مع الجانب السعودى وتقديم الدعم الفني في العملية التحضيرية للمنتدي

- زيارات متبادلة بين مصر والسعودية لتبادل الخبرات فى مجالات تعزيز التكنولوجيا ومعالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والتعامل مع تغير المناخ

- أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ودعوة السعودية للمشاركة فى المشروع الإقليمى الجارى الإعداد لإطلاقه في هذا المجال

- السعودية تمتلك خبرات كبيرة فى مجال تحلية المياه ، وتوجيه الدعوة لوكالة البحث والابتكار السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لمشاركة خبراتها فى هذا الشأن

على هامش مشاركة سيادته فى "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد المهندس/ عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الضيافة والاستقبال ، مؤكداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه ، متوجهاً بالدعوة للمهندس الفضلى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه، فى شهر إكتوبر المقبل .

ومن جانبه أشار المهندس الفضلى للعلاقات المتميزة بين البلدين ، وحرص بلاده على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات ، وهو ما يتجلى في تبادل الزيارات واللقاءات المكثفة للمسؤولين من الجانبين خلال الفترة الأخيرة .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية اللقاء التحضيرى الذى تستضيفه السعودية ، مؤكداً على دعم مصر الكامل للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه لتحويل هذا المنتدى إلى منصة حقيقية للعمل من أجل مستقبل أكثر مرونة وعدالة في إدارة الموارد المائية ، وإستعداد مصر لتنسيق الرؤى مع الجانب السعودى في العملية التحضيرية للمنتدي ، وتقديم الدعم الفني في عمليات التحضير في كافة النواحي ، والتنسيق الوثيق بين الفرق الفنية في العملية التحضيرية للشق الوزاري ، بما يُسهم في تحقيق المنتدى لمستهدفاته فى تقديم حلول لتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال إدارة الموارد المائية والتي بدأ تنفيذ أنشطتها في مجال تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات تعزيز التكنولوجيا ومعالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والتعامل مع تغير المناخ ، حيث قام وفد سعودى رفيع المستوى بزيارة لمحطتى الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى شهر نوفمبر الماضى للتعرف على مكونات المشروعين والاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، ضمن أنشطة مذكره التفاهم الموقعة بين البلدين ، وأيضاً زيارة الدكتور سويلم لمحطة الشعيبة لتحلية المياه بالسعودية والتي تخدم مدينتى مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب ، وتفقد "نموذج تحلية مياه البحر من أجل الزراعة" الملحق بالمحطة ، وذلك ضمن أنشطة مذكره التفاهم الموقعة بين البلدين ، حيث من المقترح إتمام زيارة للجانب المصرى لمعهد إبتكار تقنيات المياه ومحطات التحلية بالسعودية ، وترتيب زيارة للجانب السعودى لمصر للإطلاع على الاعمال الخاصة بالحماية من السيول وحصاد مياه الامطار ضمن أنشطة مذكره التفاهم .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية فى المشروع الإقليمى الجارى الإعداد لإطلاقه بالتعاون بين مصر وتونس والمغرب والأردن في هذا المجال ، خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من خبرات كبيرة وما حققته من تطور كبير فى مجال تحلية المياه ، مع توجيه الدعوة لوكالة البحث والابتكار السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لمشاركة خبراتها فى هذا الشأن .