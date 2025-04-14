نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع الزقازيق ويتابع استعدادات امتحانات نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:32 مساءً - تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، عددًا من كليات فرع الجامعة بالزقازيق، شملت: كلية الدراسات الإسلامية للبنات، وكلية اللغة العربية، وكلية أصول الدين والدعوة.

وخلال الجولة، تابع سير العمل والتطورات الجارية، وعلى رأسها أعمال التشييد والبناء بالبوابة الخارجية لكلية الدراسات الإسلامية للبنات، وأعمال التوسعة والتجديد بمدخل الكلية، كما ناقش مع عمداء الكليات آخر الاستعدادات الجارية لامتحانات نهاية العام، وسبل تذليل أي معوقات لضمان سير الامتحانات بانضباط ويسر.

مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بضرورة المتابعة الدقيقة والفعالة لجميع الكليات؛ دعمًا للعمل الأكاديمي والإداري، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين تطوير المقررات وتفعيل الأنشطة الطلابية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للطلاب.

وقد رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتورة أماني هاشم، عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق، والدكتور محمد حسين بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة، والدكتور علي عبد اللطيف، عميد كلية اللغة العربية، إلى جانب عدد من وكلاء الكليات، والدكتورة جيهان ثروت، الأمين العام المساعد للفرع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديري الكليات.