أمير قطر: بحثت مع أخي الرئيس السيسى مواصلة الجهود لدعم الأشقاء فى فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:27 مساءً - قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه بحث مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التطورات الجارية في المنطقة، وسنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام.

وأضاف أمير دولة قطر - عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي - أنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.

وتابع تميم بن حمد آل ثاني "بحثت اليوم مع رئيس مصر أخي عبدالفتاح السيسي آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، بما يمتلكانه من إمكانات كبيرة لدفع التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في عدة مجالات، نتطلع من خلالها وبشكل مشترك إلى تعميق روابطنا الاقتصادية ورفدها بمزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة خدمةً لأهداف البلدين ومصالحهما المشتركة".

واستطرد أمير قطر قائلا "تبادلنا وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وسنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام".