الأهلي يحاول إنهاء أزمة الطائرة الخاصة قبل موعد رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:27 مساءً - يسابق مسئولو النادى الاهلى الزمن لإيجاد حل لأزمة عدم وجود طائرة خاصة يُسافربها الفريق إلى جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، لخوض مباراة صن داونز، حيث تحاول إدارة النادي خلال الساعات الحالية إيجاد "طائرة خاصة" للقيام بهذه الرحلة، بعدما أكدت أكثر من شركة طيران لإدارة النادي عدم وجود طائرة خاصة تستطيع القيام بهذه الرحلة فى الموعد الذي حدده الأهلي.

ومازالت جهود إدارة الأهلي مُستمرة على مدار الساعات الحالية لإنهاء هذه الأزمة، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى توفير كل سُبل الراحة للفريق من خلال السفر بطائرة خاصة من أجل تحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، لتسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء 25 أبريل.

ويرفض الأهلي فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا عبر خطوط الطيران العادية لأنها الرحلة ستكون شاقة وطويلة للغاية، الأمر الذي سيؤثر على تركيز الفريق في المباراة، لاسيما في ظل الضغوط الأخيرة التي يعاني منها الفريق بعد التعادل مع بيراميدز أمس بهدف لمثله في الدوري.

حصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين، قبل أن يستأنف تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد بكل قوة لمباراته القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتويا الجنوب أفريقية.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.