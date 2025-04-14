مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025.. جدول علمي وأدبي الرسمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2025 على أن تختتم في 10 يوليو 2025 وتغطي الامتحانات مجموعة واسعة من المواد الدراسية المتنوعة والتي تختلف باختلاف الشعب الدراسية، سواء كانت علمية (علوم أو رياضة) أو أدبية.

جدول امتحانات علمي علوم:

- 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 26 يونيو: الفيزياء.

- 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 3 يوليو: الكيمياء.

- 10 يوليو: الأحياء.

جدول امتحانات علمي رياضة:

- 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 26 يونيو: الفيزياء.

- 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 3 يوليو: الكيمياء.

- 6 يوليو: الرياضيات البحتة.

- 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية.

جدول امتحانات أدبي:

- 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 26 يونيو: التاريخ.

- 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 3 يوليو: الجغرافيا.

- 10 يوليو: الإحصاء.