وزيرة التنمية المحلية تشارك فى المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم فى الحفل الختامى الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى فى 6 محافظات "الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – الجيزة – أسيوط"، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وباسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات وسفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وممثلى شركاء التنمية فى مصر ونواب المحافظين وممثلى عدد من الوزارات .

وخلال كلمتها فى الحفل .. أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص امتنانها لكل من ساهم فى نجاح هذا البرنامج من شركاء التنمية الدوليين والمحليين، والمحافظين، والمسؤولين التنفيذيين، والقيادات المحلية، وكل مواطن شارك بفكر أو جهد بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت د.منال عوض إلى أن المحافظات الـ6 المستهدفة فى برنامج المنحة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية وتضمنت تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، رصف الطرق بالأسفلت، وتبليط الشوارع بالإنترلوك وترميم وصيانة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء سوق تجارى متكامل، مشيرة إلى أنه من خلال هذا البرنامج ، لم نعمل فقط على تطوير البنية التحتية، بل دعمنا أيضًا جهود التنمية المحلية من خلال توفير آلاف فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليونى مواطن فى المناطق المستهدفة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا بكل مبادرة من شأنها تعزيز التنمية المتكاملة على مستوى المحافظات، وتمكين الوحدات المحلية من القيام بدورها فى تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة .

وقالت د.منال عوض : أشعر بفخر بالغ حيث كان لوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع شركائنا فى جهاز تنمية المشروعات، دور فاعل فى تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أولويات واحتياجات المحافظات الست المستهدفة من البرنامج، وهي: الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، وأسيوط .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية حتى نصل إلى مجتمعات أكثر قدرة وازدهارًا ، مؤكدة أننا اليوم نحتفل ليس فقط بختام البرنامج وحصد النتائج ولكن ببداية مرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات حيث نضع الأسس لتطبيق مخرجات الاتفاقية بما يخدم مصالح مواطنينا ويحقق تطلعاتنا نحو مستقبل مزدهر لوطننا العزيز مصر .

وفى ختام الحفل تسلمت وزيرة التنمية المحلية درع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من باسل رحمى تقديرا لجهود الوزيرة فى دعم ولنجاح برنامج التنمية المجتمعية .

كما شاركت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد وباسل رحمى فى تكريم عدد من المحافظين وشركاء التنمية .