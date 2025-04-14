رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا مع نائب رئيس شركة هواوي العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - - رئيس هيئة الرعاية الصحية ونائب رئيس شركة هواوي العالمية يشهدان مراسم توقيع "مذكرة تفاهم بين الهيئة و"هواوي للتكنولوجيا" لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية للمنشآت الصحية

- رئيس هيئة الرعاية الصحية: هواوي ستكون شريك التشغيل التقني لأول مستشفى افتراضي بأفريقيا ومصر وأول مشغل لتكنولوجيا الجيل الخامس والأنظمة البيئية الذكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بموجب مذكرة التفاهم

نائب رئيس هواوي العالمية: نرحب بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.. ونؤكد سعى هواوي لأن تكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التحول الرقمي المستدام في القطاع الصحي المصري

اختتم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارته إلى جمهورية الصين، والتي جاءت في إطار مشاركته في فعاليات النسخة الـ91 من معرض CMEF الدولي للأجهزة والمستلزمات الطبية، بعقد اجتماع رفيع المستوى مع السيد ويند (لي جونفنغ)، نائب رئيس شركة هواوي العالمية ورئيس القطاع العام بالشركة، وعددً من قيادات الشركة، لمناقشة سبل التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية للهيئة.

فيما شهدا الدكتور أحمد السبكي، والسيد ويند (لي جونفنغ)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة "هواوي للتكنولوجيا"، لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية للمنشآت الصحية.

وقد مثّل الهيئة في التوقيع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بينما مثّل شركة "هواوي للتكنولوجيا" السيد فليكس شو، الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات بالشركة.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع، من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور عمرو عبد النبي، مستشار رئيس الهيئة، ومن شركة "هواوي"، السيد لايمن من لاي، مدير قطاع الرعاية الصحية بهواوي، والسيد محمد أسامة، مدير قطاع الصحة بهواوي مصر.

و أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه بموجب مذكرة التفاهم مع "هواوي للتكنولوجيا "، ستكون هواوي شريكًا للتشغيل التقني لأول مستشفى افتراضي بأفريقيا ومصر، وكذلك أول مشغل لتكنولوجيا الجيل الخامس والأنظمة البيئية الذكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وقال السيد ويند (لي جونفنغ)، نائب رئيس شركة هواوي العالمية: "نرحب بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي"، مؤكدًا سعي هواوي لأن تكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التحول الرقمي المستدام في القطاع الصحي المصري.

مشيرًا أن هواوي ستقدم نموذجًا للمدن الصحية الإلكترونية بحل تكنولوجي متقدم للغاية، وذلك لأول مرة في مصر ، وأضاف "ملتزمون بنقل خبرات هواوي العالمية لدعم استراتيجيات قطاع الرعاية للتحول الرقمي المتكامل"