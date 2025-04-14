بتوجيهات وزير العمل : رصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - 1- مديرية العمل بالقاهرة ..

مفاوضات وتسوية ودية وحصول عاملين على مستحقاتهم

أعلنت مديرية عمل القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة بمكتب 15مايو والمعادي والتبين، دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقدمت العاملة دينا عبد البديع بشكوى لمكتب العلاقات ضد شركة مايتكس للملابس، حيث قام المكتب بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولي الشركة، وتمت التسوية ودياً وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

كما أعلنت المديرية عن نجاح عملية تسوية ودية بمكتب المطرية وعين شمس، حيث تقدم العامل عبد الله طارق عوض الله، من العاملين الـ 5% بمدرسة نيوجنريشن مودرن سكول، بشكوى لمكتب العمل للحصول على مستحقاته، وعلى الفور جرت المفاوضات دون اللجوء إلى القضاء، وأسفرت عن حصول العامل على مستحقاتها المالية وقدرتها ١٥٠٠٠جنيه، أجريت المفاوضات بحضور صبحي السعيد مدير المكتب وممثل المدرسة.

وأوضح السيد الشرقاوي مدير المديرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون، مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية. أجريت المفاوضات بنجاح بحضور مي أحمد مدير المكتب والدكتورة دينا محمد مفتش المكتب ومسؤول عن الشركة.

2- مديرية العمل بالإسكندرية

ختام فعاليات الدورة التدريبية على مهنة كهرباء تركيبات بالعربة المتنقلة بمنطقة خورشيد

قام المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية بتفقد ختام فاعليات الدورة التدريبية على مهنة "كهرباء تركيبات" بالعربة المتنقلة بمنطقة خورشيد، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة " للوصول للقرى الأكثر احتياجاً، وتقديم الخدمات التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتخريج دفعات جديدة من شباب المنطقة.وقال وكيل المديرية إن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، مشيراّ إلى أنه تم الانتهاء من الدورات التدريبية لعدد 9 متدربين، حيث تم التدريب النظري والعملي لمدة 100 ساعة تدريبية على مدار 4 أسابيع، وذلك في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

3- مديرية العمل ببورسعيد

توعية العاملين بمديرية عمل بورسعيد بمخاطر الإدمان

استقبلت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، مسئولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة "القرار قرارك" التي ينفذها الصندوق للتوعية من مخاطر الإدمان في المصالح الحكومية.وأوضح عبدالونيس عبد الله مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بتوعية وتثقيف العاملين حول كافة القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة.وقام مسئولو الصندوق بالمرور على الإدارات والمكاتب ومقابلة العاملين ومناقشة عدة موضوعات حول أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل مواقع العمل وعلى المجتمع بصفة عامة، حيث تمت التوعية والتعريف بالصندوق وأهمية الوقاية من التدخين والمخدرات وأنواعها وصورها وآثارها المدمرة على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، إلى جانب توضيح أهمية اختبارات تحليل المخدرات التي تتم بشكل مفاجئ على العاملين، وشرح قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات القانون رقم 73 لسنة 2021، كما تم توضيح أضرار المواد المخدرة وخدمات الخط الساخن 16023 الذي يقدم خدمة العلاج المجاني والاستفسارات والبلاغات، إلى جانب شرح تأثير المخدرات على الإنسان والمجتمع، وكيفية حماية أنفسهم وأسرهم منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سيد مشرف البرامج الوقائية لمحافظة بورسعيد، محمد طنطاوي رئيس وحدة متطوعي بورسعيد، وبمشاركة متطوعي وحدة بورسعيد بالتعاون مع طلاب وطالبات الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وذلك ضمن تدريبهم الميداني.

4- مديرية العمل بالدقهلية ..

ندوة توعوية وتدريب طلاب التربية والتعليم على مهن مختلفة الخياطة

استقبل مركز التدريب المهني بمركز أجا التابع لمديرية العمل بالدقهلية، طلبة وطالبات مدارس التعليم الفني بمركز أجا للتدريب على مهن الخياطة والتفصيل للبنات ومهنة الكهرباء والسباكة للبنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم المرور على ورش التدريب المخصصة ومتابعة انتظام جدول تدريب الطلبة والطالبات بمقر مركز التدريب.كما نظمت المديرية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بجمصة، ندوة تثقيفية بإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجمصة، بحضور ٢٥ من العاملين بالشركة وفي حضور مدير الإدارة ومسؤول السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وعقد ندوات التوعية.قام بإلقاء الندوة الكيميائي سلامه حامد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بجمصة، وتناول موضعات (اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل ومخاطر المواد الكيميائية، إلى جانب ضرورة تعريف العامل بمخاطر المهنة التي يعمل بها وكيفية تجنب المخاطر المحتملة في بيئة العمل وكذلك المخاطر السلبية في تخزين أسطوانات غاز الكلور واحتياطات التعامل معه وإجراءات السلامة في حالة تسريب الكلور .

5- مديرية عمل بالقليوبية

ندوة تثقيفية بعنوان " سلامتك تهمنا " بمستشفى بنها التعليمي ببنها

نظمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بمستشفى بنها التعليمي ببنها بحضور الدكتور فادي كمال مسيحه مدير المستشفى و 25 من العاملين بالمستشفى، وذلك في إطار مبادرة سلامتك تهمنا، التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفي إطار خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار .وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية، أن الندوة تضمنت الحديث عن (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، إلى جانب تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، كما تم توضيح الحريق وأنواعه وأسبابه وأنواع أجهزة الإطفاء، فضلاً عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء وأهمية ارتداء مهمات الوقاية). حاضر بالندوة الكيميائية مروة حسن والكيميائية عزيزة عبد العزيز، مفتشي مكتب السلامة والصحة المهنية ببنها.

6-مديرية العمل بالمنيا

مديرية المنيا تنظم 4 ندوات توعوية بقرى ومراكز المحافظة

نظمت مديرية عمل المنيا سلسلة من الندوات التوعوية طبقا لخطة التوعية والإعلام بإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها، حيث عقد مكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة، ندوة توعوية بعنوان سلامتك تهمنا لعدد 20 من العاملين بهندسة كهرباء مغاغة، حيث قامت الكيميائية زيناهم محمد المفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة بشرح موضوعات الندوة والتي تناولت موضعات (مخاطر الحريق، خطة الطوارئ، القرارات الوزارية ١٢٦و ١٣٤لسنة ٢٠٠٣م)، كما قامت بالرد على جميع الاستفسارات.كما نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو قرقاص ندوة توعية بعنوان سلامتك تهمنا بحضور 25 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية أبيوها (قرية امنة) مركز أبوقرقاص، كما شارك أهالي قرية امنة في الحضور، حيث قام الكيميائي حسام الدين ثابت مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بتناول موضعات (مخاطر بيئة العمل، تحليل المخاطر، تمكين المرأة اقتصاديا والقوانين ذات الصلة) كما قام بالرد على جميع الاستفسارات.

وفي ذات السياق نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة ندوة توعية بعنوان سلامتك تهمنا للعاملين بهندسة صرف وري مغاغة، وقامت الكيميائية نفيسة عبد الله مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة بشرح موضوعات الندوة (مخاطر الحريق، خطة الطوارئ والقرارات الوزارية ١٢٦ و ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣م) كما قامت بالرد على جميع الاستفسارات الحاضرين والبالغ عددهم 17 مستفيد.وفي سياق آخر نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية ندوة تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك بحضور 60 من العاملين بإدارة الحماية المدنية للعاملين بمستشفى جامعة المنيا، وقام الكيميائي عمر عبد العزيز، الموجه بإدارة السلامة والصحة المهنية والمهندس أحمد عبد الشافي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة، بشرح مخاطر بيئة العمل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والسلبية، إلى جانب شرح القرارات الوزارية ١٢٦ و ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣م.

7- مديرية العمل بالبحر الأحمر

تسليم شهادات إتمام دورة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة بالغردقة

سلم أشرف عبد الحميد السيد مدير مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، شهادات إتمام الدورة التدريبية للحياكة لعدد 20 من متدربات وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة التفصيل والحياكة بمدينة الغردقة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور فتحي سالم المسئول عن الوحدة المتنقلة.

وأوضح مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بالتدريب المهني للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي أو الخارجي وفق أحدث الأساليب العالمية للتدريب، من أجل توفير فرصة عمل مناسبة للشباب بالداخل والخارج

وأضاف سالم أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المجانية التي تقدمها المديرية ، التقدم إلى إدارة التدريب المهني والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة وخارجها .

8- مديرية العمل بأسوان ..

ندوة توعوية حول قانون العمل وتشغيل النساء

نظم مكتب عمل أسوان ندوة توعوية للعاملين بشركة ريفي لتمويل المشروعات بحضور عدد 10 عاملين بالشركة، حيث تناولت الندوة التعريف بمواد وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تناولت الندوة شرح المواد الخاصة بلائحة تشغيل النساء والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الأجر بسبب الجنس، إلى جانب تلقي أسئلة واستفسارات العاملين والرد عليها.

وأشارت ليلى عطا الله مدير عام المديرية بأن الندوة تأتي في إطار حرص المديرية على تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران،بنشر الوعي لدى العاملين بالمنشآت، من خلال التعريف بالحقوق والواجبات التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك إرساءاً لقيمة العمل وضبط علاقات العمل وحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ولتحقيق العمل اللائق تماشياً مع تهيئة بيئة عمل مناسبة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج. حاضر في الندوة حنان شوقي مسئولة المرأة والطفل بالمديرية.

9- مديرية العمل بسوهاج

ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية بمدرسة الزهور

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة للتوعية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية سوهاج شرق، وذلك بمدرسة الزهور الخاصة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وبحضور 35 من العاملين بالمدرسة.

وأفاد الدكتور حازم علي حسن مدير المديرية، أن الندوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

حاضر بالندوة الكيميائية نهى محمد عبد الرؤوف مدير مكتب السلامة والصحة المهنية سوهاج شرق والتي تناولت عدة موضوعات بالندوة وهي (تعريف بالسلامة والصحة المهنية، أهداف السلامة والصحة المهنية، الأطراف المعنية ودورها، أنواع المخاطر المختلفة، خطة الطوارئ ونبذة عن الحريق).

10- مديرية العمل بشمال سيناء

ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية بمحطة مياه رمانه بشمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية بمحطة مياه رمانه، وذلك بحضور 20 من المهندسين والفنيين والإداريين، حيث تناولت الندوة أنواع المخاطر في بيئة العمل،تصاريح العمل، الحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها.

قام بإلقاء المحاضرات الكيميائي عبد المنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وتحت إشراف الأستاذ محمد زكي مدير عام المديرية.