بعد استعادة الانتصارات.. موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس الرابطة والقنوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - استعاد نادي الزمالك توازنه وحقق فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ويدين الفارس الأبيض في هذا الانتصار لثنائية عبد الله السعيد وناصر منسي، التي جاءت في توقيت مثالي بعد الإخفاق الأخير في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث ودّع الفريق المنافسات من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وبهذا الفوز، يرفع الزمالك معنوياته قبل المواجهة الحاسمة القادمة في بطولة كأس الرابطة، حيث يستعد لملاقاة سموحة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، 16 أبريل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتنقلها شبكة قنوات "أون سبورت".

الزمالك لا يزال يملك فرصة في التأهل إلى ربع نهائي البطولة، لكن الفوز أمام سموحة وحده لا يكفي، إذ يتعين على كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو انتظار نتائج باقي الفرق في المجموعة التي تضم إلى جانبه كلًا من سموحة، وبتروجيت، ومودرن سبورت، والجونة.