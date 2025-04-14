الاحتفال بمرور ٣٠ عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - تحتفل اليوم جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بمرور ثلاثين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وقد شهدت علاقات البلدين الصديقين تطوراً مستمراً وتعاوناً مثمراً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية على مدار العقود الثلاث الماضية.

وتمثل هذه المناسبة محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية، إذ تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والكوري، والإرادة السياسية المشتركة لتعزيز وتعميق التعاون على نحو يلبى طموحات البلدين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود الرامية لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن تطلعها لمواصلة التعاون المشترك مع جمهورية كوريا من أجل استكشاف مزيد من الفرص للتعاون تساهم فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة إلى آفاق أرحب، وأعطاء قوة دفع اضافية لمزيد من التقدم والازدهار، وبما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.