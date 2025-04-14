وزير التعليم العالي يهنئ الفريق المصري الفائز بـ ٤ ميداليات في معرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - "عاشور": هذا الإنجاز يعكس تميز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ويُبرز القدرات الإبداعية للباحثين المصريين في مجالات متعددة

يتقدم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة إلى أعضاء الفريق المصري الذين رشحتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمناسبة فوزهم بأربع ميداليات (ذهبيتين وفضيتين) خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للابتكار في دورته الخمسين، الذي أُقيم خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ أبريل ٢٠٢٥، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ ابتكار من ٣٥ دولة حول العالم.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس تميز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويُبرز القدرات الإبداعية للباحثين المصريين في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن تمثيل مصر في هذا المحفل الدولي المرموق يُعزز مكانتها على خريطة الابتكار العالمية.

وقد توزعت الجوائز على النحو التالي:

• دكتور مهندس طارق أحمد منصور، مدير عام مساعد بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حصل على الميدالية الذهبية عن ابتكاره "تصميم وتصنيع الأقراص الدوارة بمحطات المعالجة باستخدام المواد المركبة".

• دكتور جمال كامل حسن، الباحث بالمركز القومي للبحوث، حصل على الميدالية الذهبية عن ابتكاره "استخدام مواد نانوتكنولوجية حديثة في التطبيقات البيئية".

• دكتور محمد عبد الله محمود الطحلاوي، أستاذ بكلية الطب – جامعة الزقازيق، حصل على الميدالية الفضية عن ابتكاره "بالونة الشرايين ذات الضغط المتغير".

• دكتور حازم بيومي السيد السباعي، أستاذ جراحة العظام – جامعة القاهرة، حصل على الميدالية الفضية عن ابتكاره "جهاز لإصلاح اعوجاج العمود الفقري باستخدام الروبوت".

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية تحرص على دعم المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف الدولي سنويًا، باعتباره أكبر وأهم معرض عالمي في مجال الابتكار، ويُعد منصة دولية لعرض أكثر من ألف ابتكار في مجالات متعددة تشمل الهندسة، البناء والتشييد، حماية البيئة، والطاقة.

وأكدت أن الأكاديمية ركزت – ولأول مرة – على دعم الباحثين من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ومعاونيهم للمشاركة في المعرض، وفقًا لمعايير مُعلنة لضمان تحقيق التمثيل الأفضل لمصر.

وقد عبّر الفائزون عن فخرهم وامتنانهم لما يلقونه من دعم وتحفيز داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، معربين عن سعادتهم بتمثيل مصر ورفع علمها في أحد أبرز معارض الابتكار على مستوى العالم.

يُذكر أن اختيار المشاركين جاء عبر مراحل عدة، بدأت باستيفاء المعايير المُعلنة، تلاها تقييم فني من قبل خبراء متخصصين، ثم إجراء مقابلات شخصية مع لجنة التحكيم. وشملت معايير الاختيار: الفكرة المبتكرة، ارتباطها بأولويات الدولة، الأساس العلمي، وجود نموذج أولي أو نتائج عملية، تسجيل أو الحصول على براءة اختراع، تقديم طلب دولي، والرؤية التسويقية.

وقد تقدم للمشاركة ٣٧ باحثًا في ٩ مجالات علمية، وتم اختيار ٤ باحثين حصلوا على نسبة ٨٠٪ فأكثر بعد اجتياز كافة مراحل التقييم.