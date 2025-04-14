هل تسبب في خسائر؟ زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو الشمالية الواقعة شرق إندونيسيا، دون أن تسجل أي خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وبحسب بيان صادر عن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، فإن مركز الزلزال كان على بُعد نحو 142 كيلومترًا من مدينة ترناتي، وعلى عمق يُقدّر بـ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأكدت الوكالة أنه لا توجد مؤشرات حاليًا على وقوع أضرار كبيرة، مشيرةً إلى أنها تتابع الوضع عن كثب تحسبًا لأي هزات ارتدادية محتملة.