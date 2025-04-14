سعر طبق البيض اليوم الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - ننشر أسعار البيض، اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالأتى .

سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 132 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 140 جنيهاً حسب المنطقة.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالي 130 جنيهاً بالمزرعة، يصل السعر للمستهلك 135 جنيها حسب المنطقة .

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة عبر منافذها الثابتة والمتحركة التي تجوب المحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين.