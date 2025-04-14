بأعلى جودة.. 15 ألف شتلة بطرق حديثة لدعم الزراعة المستدامة في الطائف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - أعلن المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى توزيع 15 ألف شتلة عالية الجودة على المزارعين، وذلك خلال مشاركته في الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية المقام بمحافظة الطائف.

وتتميز هذه الشتلات بأنها منتجة باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية، ما يمنحها تركيزًا مرتفعًا من الزيوت العطرية، وجودة عالية، وتجانسًا يرفع من كفاءة وإنتاجية المحاصيل.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المركز لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تستهدف الوصول إلى إنتاج 2 مليار وردة بحلول عام 2026.

وتهدف المبادرة أيضًا إلى التوسع في الزراعة المحلية من خلال استخدام تقنيات حديثة، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما من شأنه المساهمة في ترشيد استهلاك المياه، رفع جودة المنتجات الزراعية، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي.

ويواصل المركز جهوده في دعم المزارعين، عبر تقديم الإرشاد الفني وورش العمل المتخصصة في زراعة وتكاثر الورد الطائفي، مما يعزز من نقل المعرفة وتمكين المزارعين من تبني تقنيات وأساليب زراعية فعالة ومستدامة.

وجدير بالذكر أن المركز قد وزع خلال عام 2024 أكثر من 70 ألف شتلة متنوعة، في إطار التوسع في الزراعة المستدامة وتعزيز التنوع النباتي بالمملكة.