الرئيس السيسى يصل مقر الديوان الأميري القطري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر الديوان الأميري القطري، حيث كان الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه؛ وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية، ويعقب الاستقبال مباحثات رسمية بين وفدي البلدين.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسى اليوم، عقب ختام زيارته لقطر، إلى دولة الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.