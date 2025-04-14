أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي بمقر الديوان الأميري في الدوحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الديوان الأميري القطري، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي عقب وصوله لمقر الديوان بالدوحة.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات مباحثات رسمية بين وفدي البلدين يعقبها لقاء قمة بين الزعيمين.

صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصل أمس /الأحد/ إلى العاصمة القطرية (الدوحة) في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.