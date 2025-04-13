مصر تدين هجمات استهدفت مخيم زمزم بدارفور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 07:29 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وتستهجن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.

وتشدد على ضرورة عدم الاعتداء بأى شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني وتعرب مصر عن خالص تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

كما تعاود مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه.