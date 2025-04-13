خالد عبد الغفار: نتحمل تكلفة 5 مليارات جنيه لصرف 19 مليون علبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 07:29 مساءً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن أن الوزارة كانت تصرف نحو 19 مليون علبة من الألبان المدعمة سنويًا، بتكلفة تتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، إلا أنه تم رصد عمليات بيع في السوق السوداء وسوء استخدام المنظومة مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات لإحكام الرقابة والحوكمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة ما ورد من ملاحظات أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب؛ على ما جاء بتقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن عام 2024، 2025 فيما يخص نسب الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة والسكان عن تلك الفترة، وكذلك في ضوء قياس مدى التزام الوزارة بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

وأكد الوزير أن بعض غير المستحقين كانوا يحصلون على الألبان من خلال طرق احتيالية، مشيرًا إلى أن هناك حالات لسيدات يتعمدن تناول أدوية تُظهر أنهن غير قادرات على الرضاعة الطبيعية، للحصول على اللبن المدعم دون وجه حق.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة حرصت على عدم ظلم أي سيدة تستحق الدعم، وفي الوقت ذاته قامت بحوكمة شاملة لمنظومة صرف الألبان، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق وتوفير نحو 1.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عدد العلب التي تم صرفها بعد الحوكمة انخفض إلى 12 مليون علبة، بدلاً من 19 مليونًا، مؤكدًا أن الهدف كان توصيل الدعم لمستحقيه فقط.

وتابع: كان الهدف الدعم يذهب للمستحقين، وبدأنا ميكنة للإجراءات وربطها، حيث كانت هناك أسر تصرف ألبان وهى لا تستحق، وبعض السيدات تأخذ أدوية تمنع إدرار اللبن وممكن تحصل على علبة لبن وتبيعها، أو أسرة تستلم من أكثر من وحدة صحية، فالحوكمة لترشيد الاستهلاك، ووفرنا مليار و200 مليون جنيه بعد الحوكمة، والمهم ألا تظلم أحد مستحق وحريصين على ذلك، ونحرص على أن نؤهل الناس للاهتمام بالرضاعة الطبيعية، وبعد الحوكمة نزلنا من 19 مليون علبة إلى 12 مليون علبة، ووفرنا 7 ملايين علبة.

وقال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، إن جميع مراكز صرف اللبن في كل المحافظات مميكنة، وتم رصد صفحات على الفيس بوك لبيع اللبن الصناعي، وهناك من يستسهل لعدم الرضاعة الطبيعية.