رسالة قوية من السيسي وتميم لتل أبيب بعد أزمة ”قطرجيت”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور قطر والكويت لتعزيز التعاون المشترك وبحث الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.

حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر بين الدول الثلاث حول القضايا الإقليمية الراهنة خاصة ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال زيارته للدوحة إلى تأكيد الدور الريادي لمصر في القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتقويض هذا الدور، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على المكانة المصرية كطرف أساسي في حل القضية الفلسطينية.

أكد اللواء حمدي بخيت على استمرار التنسيق بين مصر وقطر معبراً عن ثقة مصر بدورها المستقبلي في القضية الفلسطينية وأشار إلى أن مصر تتبنى نهج منفتح مع جميع الأطراف، مما يعزز فرص التعاون البناء.

خلال زيارته للكويت، يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دعم العلاقات المصرية الكويتية والتركيز على التعاون في مشاريع إعادة الإعمار في غزة، بالإضافة إلى تعزيز حماية المصالح المشتركة وضمان حقوق الجالية المصرية في الكويت.