جامعة الإسكندرية تكشف الحقيقة وراء استقالة 117 طبيباً.. تفاصيل الرد الرسمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - أكدت جامعة الإسكندرية عدم صحة الأنباء المتداولة حول استقالة 117 طبيب من المستشفيات الجامعية موضحة أن الإعلان عن وظائف خالية للأطباء المنتدبين يأتي في إطار الإجراءات الروتينية لاستكمال دراستهم العليا.

أعلنت جامعة الإسكندرية في سبتمبر الماضي عن حاجتها لأكثر من 350 طبيباً وتم بالفعل تسكينهم في وظائفهم.

بعد ذلك، تم الإعلان عن شواغر لـ 117 طبيب منتدب نتيجة لتغييرات في الخطط والاحتياجات مثل التحويل أو الاعتذار أو تولي مهام عمل إضافية.

أوضحت جامعة الإسكندرية أن كوادرها الطبية كافية ولا تعاني من نقص، حيث تجري تعيينات سنوية للأطباء الجدد بناءً على إعلانات رسمية.

وفي إطار استكمال إجراءات التوظيف، تعتزم الجامعة عقد جلسة علنية لخريجي الطب والدفعات المحددة لملء الوظائف الشاغرة.