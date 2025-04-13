اتحاد الغرف السياحية يستقبل وزير السياحة الأوغندي لتعزيز التعاون السياحي بين مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - استقبل الاتحاد المصري للغرف السياحية، توم بوتيم، وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وكان في استقبال الوزير الأوغندي هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد، وهايثم عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، بالإضافة إلى تامر عريان، عضو الجمعية العمومية للاتحاد عن غرفة الفنادق.

كما حضر اللقاء محمد سلامة، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، علاوةً على حضور عدد من مسؤولي الهيئة.

في بداية اللقاء، رحبت هالة الخطيب بالوزير الأوغندي والوفد المرافق، نيابة عن حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مقدمة عرضاً مختصراً حول دور الاتحاد في دعم قطاع السياحة في مصر.

استعرضت الخطيب خلال حديثها جهود الاتحاد في تنشيط السياحة وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية، فضلاً عن تعاون الاتحاد مع الدولة لمواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجه القطاع.

كما تناولت الخطيب دور الاتحاد في التنسيق بين الغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار، ووزارات أخرى معنية، فيما يخص التعليم والتدريب وتوفير العمالة المدربة اللازمة للقطاع السياحي.

وذكرت أيضًا أن الاتحاد يلعب دوراً مهماً في دراسة التشريعات السياحية ومقارنة المقصد السياحي المصري بالمقاصد المنافسة، مما يساعد في اتخاذ القرارات السليمة للقطاع.

من جانبه، عبر الوزير الأوغندي عن اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة مصر في مجال السياحة، خاصة فيما يتعلق بتمثيل القطاع السياحي الخاص.

كما أشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة أوغندا في تعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا المجال.

كما دعى الوزير الأوغندي الحضور لزيارة أوغندا والمشاركة في ورشة عمل مشتركة لبحث سبل التعاون السياحي بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا في مجال السياحة، وتبادل الخبرات لتعزيز صناعة السياحة في كلا البلدين.