د.منال عوض: البدء في إزالة عقار مخالف بالكامل من 8 طوابق في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - د. منال عوض: لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي مباني مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي من سكان شارع فتحي إسماعل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم بناءه حالياً و يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر .

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، على الفور قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع وقام فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالتوجه إلى العقار محل الشكوي وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضى والميزانين وحتى الطابق السادس .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة والسيدة نائبة المحافظة للمنطقة الشرقية وتم البدء في إزالة العقار بالكامل حيث تم إزالة سقف الدور السادس علوي وحوائط العقار وذلك بتواجد شركة المرافق ورئيس الحي وجارى استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل وإتخاذ الاحراءات القانونية تجاه الواقعة .

وأكدت د. منال عوض ، أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات ، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة العقار بالكامل ليكون ذلك رسالة للمخالفين بعدم إرتكاب أي مخالفات.