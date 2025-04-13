رئيس مجلس الدولة يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 03:31 مساءً - أكد المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، أن الطفرة النوعية في أعمال التحول الرقمي بمجلس الدولة هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب المستشارين والإداريين بمجلس الدولة بالتعاون مع فريق عمل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأن مجلس الدولة بما لديه من مميزات وكفاءات قادرة دوماً على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات بالدولة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، اليوم / الأحد/ المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية، وتناول اللقاء، سبُل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف المجالات

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التحول الرقمي لمجلس الدولة وحرص الاكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، على استمرار التعاون والدعم المستمر لمجلس الدولة، كما أشاد بالجهد المتميز الذي يبذله فريق عمل الأكاديمية بمجلس الدولة برئاسة الدكتورة سارة السعدني استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية وتنفيذ مكتبة العدالة الإلكترونية وتقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات والمتابعة التنفيذية لتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الانظمة القضائية والادارية بمجلس الدولة.

من جانبه قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، التهنئة للمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من أعمال مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة، مشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به رئيس مجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية وإنشاء مكتبة العدالة الإلكترونية وميكنة الأنظمة القضائية والإدارية بمجلس الدولة، مما يعكس التقدم الكبير والملحوظ في ميكنة الخدمات القضائية بمجلس الدولة وتحقيق التحول الرقمي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استمرار التعاون والدعم المستمر من قبل الأكاديمية إلى مجلس الدولة المصري.

وفي ختام اللقاء، أهدي الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درعًا تذكاريًا، تكريمًا للمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، معربًا عن تقديره وتمنياته لمجلس الدولة المصري باستمرار تحقيق العدالة الناجزة وبمزيد من العطاء للوطن.

يشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقوم بالتعاون مع مجلس الدولة المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من مارس 2018 وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومجلس الدولة المصري.