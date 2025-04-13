قمة مصرية قطرية بالدوحة غدا الاثنين لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضية الفلسطينية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 03:31 مساءً - يعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مباحثات ثنائية غدا /الاثنين/بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسوف تعقد أيضا مباحثات موسعة غدا /الاثنين/ لمسئولي البلدين بمشاركة السيد الرئيس وأمير دولة قطر.

وتركز المباحثات بين الزعيمين على سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر ان يعقد السيد الرئيس بالدوحة مساء اليوم /الأحد/ لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، اليوم /الاحد/ إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، حيث كان الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي السيد الرئيس بمطار حمد الدولي.

و تأتي زيارة السيد الرئيس إلى قطر تتويجاً لما شهدته العلاقات بين مصر وقطر من تنامٍ مطرد منذ عام 2021، حيث قام أمير قطر بزيارة القاهرة في يونيو 2022، ثم قام السيد الرئيس بزيارة الدوحة في سبتمبر 2022، حيث تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالي الموانئ والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2024 حوالي 205 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 5ر5 مليار دولار.

كما يتوجه السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب زيارته لقطر إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يلتقي السيد الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.