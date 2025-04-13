هل ستُلغي بسبب عيد المسيحيين؟ كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - مع اقتراب موعد امتحانات أبريل 2025، بدأ الكثير من أولياء الأمور والطلاب في البحث عن تفاصيل تنظيم الامتحانات، خاصة أنها تشمل جميع صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 30 أبريل 2025.

لكن بسبب تزامن بعض الأيام مع احتفالات الإخوة المسيحيين، قررت الوزارة توجيه المديريات التعليمية ببدء الامتحانات فعليًا من 25 أبريل، مع إعطاء كل محافظة حرية وضع الجدول الزمني المناسب حسب ظروفها المحلية.

أوضحت الوزارة أن الامتحانات لن تُجرى في أيام مخصصة كما كان معتادًا، بل ستكون جزءًا من اليوم الدراسي العادي، وتعقد أثناء الحصص داخل الفصول.

وسيتولى معلمو المواد الإشراف على الامتحانات، مع متابعة من التوجيه التربوي للتأكد من سير الامتحانات بطريقة عادلة ومنضبطة.

ضوابط الامتحانات التي أقرتها الوزارة

تغطية الدروس من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني. عقد الامتحانات داخل الفصول وتحت إشراف المعلمين، دون الحاجة للجان امتحانية خارجية. الامتحانات تتضمن كافة صفوف النقل بدايةً من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي. إعداد جدول خاص لطلاب الصف الثالث الإعدادي نظرًا لطبيعة المرحلة الدراسية.

في النهاية، تهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على انتظام الدراسة، وضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة ومنظمة، مع مراعاة خصوصية كل مرحلة وظروف كل محافظة.