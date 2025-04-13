وزير العمل : حريصون على التعاون مع كافة الشركاء لدمج ذوي الإعاقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - شاركت وزارة العمل في ملتقى "خطوة 2025 لتوظيف الأشخاص ذوى الاعاقة"،تحت رعاية وزارتي العمل والتضامن الإجتماعي، بالتعاون مع "شركة حلم"،والمُنعقد بالحرم اليوناني "الجريك كامبس " بمنطقة التحرير بالقاهرة.. وألقت هبة أحمد مدير عام التشغيل كلمة نيابة عن وزير العمل السيد/ محمد جبران ،والذي أكد فيها على جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة،ودمجهم في سوق العمل ،وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، بهذه الفئة ،ورصد بعض الجهود ،منها إعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018..

كما أشار الوزير في كلمته إلى جهود وزارة العمل في هذا الشأن والتي تتمثل في: توفير الآلاف من فرص العمل لذوى الإعاقة ،، وفتح مراكز التدريب لتدريبهم على المهن والحرف التي تتلاءم مع قدراتهم، وتخصيص الوزارة صفحة على موقعها الإلكتروني توضح حقوق والتزامات العامل ذوي الإعاقة، ومتابعة التزام القطاع الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة..وقال أن "الوزارة" حرصت"،في هذا الملتقى، بالتنسيق مع شركة حلم على توفير عدد كبير من الشركات بمختلف تخصصاتها لاتاحة الفرصة لكل الشباب والفتيات من الأشخاص ذوى الاعاقة .