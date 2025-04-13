السعودية تدين الهجمات على مخيمات النازحين في الفاشر وتدعو لحماية المدنيين بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات التي طالت مخيمات النازحين في محيط مدينة الفاشر غرب السودان، وتحديداً في مخيمي زمزم وأبوشوك، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيانها موقف المملكة الرافض لتلك الانتهاكات، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجالين الإغاثي والإنساني، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، كما دعت إلى الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه في "إعلان جدة" والذي كان قد تم توقيعه منذ عامين خلال 11 مايو 2023، والذي يتضمن حماية المدنيين في السودان.

وقدمت المملكة تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة دعمها للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء الصراع في السودان وتحقيق الاستقرار للشعب السوداني.