مطار سفنكس الدولي يطلق مبادرة جديدة لدعم فئه الصم والبكم في إطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز دمج ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم،، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني على تحقيق الشمول المجتمعي في مختلف المجالات الخدمية بقطاع الطيران المدني،، أطلق مطار سفنكس الدولي خدمة ومبادرة جديدة مخصصة لفئة الصم والبكم، وهي تعد خطوة هامة تعكس إلتزام قطاع الطيران المدنى نحو تطبيق أعلى معايير الجودة والتميّز في مجال المطارات المصرية.

وتتمثل الخدمة في إصدار بطاقة تعريف تحمل شعار "Service for Deaf & Mute" ورمزًا تعبيريًا بلغة الإشارة، يرتديها الراكب لتيسير تعرف الموظفين عليه وتقديم الدعم اللازم له دون الحاجة إلى تدخل مباشر، بما يضمن تجربة سفر سلسة وآمنة.

ولتفعيل الخدمة بفعالية، تم تخصيص مختص مدرب على لغة الإشارة في منطقة الحجر الصحي، يتولى استقبال الركاب وتسليمهم البطاقة فور وصولهم، مما يعزز سبل التواصل مع جميع الجهات داخل المطار.

وتُعد هذه المبادرة باكورة خطة موسّعة تستهدف تعميم الخدمة في مختلف المطارات المصرية تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني، بما يؤكد على مواصلة إلتزامها نحو تهيئة بيئة سفر دامجة تعزز مفاهيم الابتكار والمسؤولية المجتمعية في منظومة الطيران .