إنجاز للرياضة المصرية: منتخب الناشئين يعود للظهور في كأس العالم بعد غياب 28 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 11:30 مساءً - تأهل منتخب مصر تحت 17 سنة لنهائيات كأس العالم للناشئين بعد فوزه على منتخب أنجولا (2 – 1) في المباراة التي أقيمت على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية وأدراها الحكم البوركيني فينسنت كابوري.

أحرز عبد العزيز الزغبي الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 39 نتيجة تكدس داخل منطقة الجزاء استثمره المهاجم الواعد وسدد كرة اصطدمت بالمدافع لورنكو وتهادت داخل مرمى الحارس جيلسون دالا , ثم أضاف حمزة عبد الكريم الهدف الثاني في الدقيقة 69 ’ قبل أن يقلص لورنكو النتيجة بتسجيله هدف أنجولا الوحيد في الدقيقة 83 بتسديدة يسارية على يسار حارس منتخب مصر عمر عبد العزيز.

بهذا الفوز انتزع "الفراعنة" الصغار البطاقة الأفريقية العاشرة في المونديال الذي تستضيفه قطر في الفترة ما بين 2 و27 نوفمبر المقبل.

هذا الإنجاز الكبير يعد تتويج لجهد واجتهاد هذا الجيل والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد العزيز "الكاس" الذي واجه الكثير من الصعوبات والعقبات منذ تكوين الفريق وتمكن من الفوز ببطولة شمال أفريقيا بالجزائر في أبريل 2024 ثم تصدر تصفيات (أوناف) في المغرب خلال شهر نوفمبر من نفس العام.

كان زملاء القائد بلال عطية قد تجاوزا الخسارة أمام جنوب أفريقيا (3 – 4) ثم بوركينافاسو (1 – 2) ’ وتمكنوا من الفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات (2 – 1) وتأهلوا للمحلق ونجحوا في التفوق على منتخب أنجولا (القوي) بنفس النتيجة وقطعوا تأشيرة العبور إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخ الكرة المصرية بعد جيلي 1987 و1997.