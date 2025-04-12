ماذا قدّم أهلي كولر أمام بيراميدز قبل صدام الليلة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 05:34 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم فى لقاء من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25 باستاد الدفاع الجوى، في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وخاض الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، 5 لقاءات أمام بيراميدز حقق الفوز فى ثلاثة منها وخسر لقاءً وحيداً، وتعادل فى مباراة، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق فى النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

تعد مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى للموسم الثالث على التوالى.