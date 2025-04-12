رئيس الوزراء يتفقد مشروع أبراج ”الداون تاون” خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 05:33 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع أبراج "الداون تاون"، وذلك خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ الأبراج، الذى تنفذه الشركة الصينية المنفذة لمنطقة الابراج بالعاصمة الادارية، وتعرف على موقف تقدم الأعمال بالمشروع من نقطة مشاهدة أعلى البرج الأيقوني؛ في الدور الـ 66، حيث أوضح وزير الإسكان أن البرج الأيقوني يُعد أطول برج على ساحل البحر المتوسط، ويتوسط أبراج الداون تاون.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الأبراج هو جزء من مشروع الداون تاون، ويشمل تنفيذ البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً وعدد 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وبإجمالي 2631 وحدة سكنية و231 وحدة تجارية و114 وحدة إدارية، موضحًا موقف تقدم الأعمال بالمشروع ومعدلات التنفيذ لمختلف مكوناتها.

ولفت وزير الإسكان إلى أن مشروع أبراج الداون تاون يضم مسطحات كبيرة تتوسطها بحيرات "كريستال لاجون" الصناعية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ تلك البحيرات الصناعية بمساحة 108 فدادين والتي تشمل العديد من الجزر الصناعية التي تضم مباني ترفيهية وسياحية وتجارية؛ لخدمة السكان والمترددين على المدينة.

وحول مشروع الداون تاون، أوضح المهندس/ شريف الشربيني أنه يتم تنفيذه على مساحة 33.79 فدان، ويشهد أيضاً تنفيذ 40 عمارة سكنية تضم 1320 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، وكذلك مساحات تجارية بإجمالي 75442 م2 منها مساحة 32841 م2 مخصصة للمحلات، والباقي ممرات وساحات تجارية مواجهة للمحلات وكذلك مسطحات مخازن بمساحة 24765م2 وأماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم إتمام الأعمال وتسليم عدد 705 وحدات للملاك وعدد 13 وحدة تجارية. وجار استكمال تسليم باقي الوحدات المباعة.

ونوه المهندس/ شريف الشربيني إلى أنه يتم تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون، بمساحة 21.65 فدان، ويشهد تنفيذ 24 عمارة بإجمالي عدد 896 وحدة, وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 الى 245م2. وتجاوزت نسب التنفيذ الـ 85%.

كما تمت الإشارة أيضا إلى مشروع كوبري تقاطع طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية والموقف التنفيذي للمشروع. فضلا عن موقف تنفيذ مشروع مرافق منطقة الأبراج الصينية بمساحة 748 فدانا بمدينة العلمين الجديدة.