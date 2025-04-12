ضبط سائق "ميكروباص" صدم شخص فى القاهرة وتسبب في وفاته

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير المتوفى مترجلاً محل البلاغ إصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وبسؤال والدة المتوفى (ربة منزل) أيدت ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها سائق مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.