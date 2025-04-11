مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال بدأ في تهجير سكان جنوب سوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 11:38 مساءً - أكد خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت جميع الأراضي السورية من العاصمة دمشق حتى محافظات شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية تتواصل دون سبب أو مبرر.

وأضاف هملو، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حين يكون هناك أي تقدم سياسي على الأراضي السورية، سرعان ما تتواصل الغارات الإسرائيلية، حتى تعرقل الجهود السياسية، موضحًا أن التوغل البري الإسرائيلي أصبح مكثفًا خلال الآونة الماضية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف التوسع في عموم المناطق السورية، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى عمق الأراضي السورية في مناطق ريف دمشق ودرعا، حتى وصل الأمر إلى تهجير السكان في مناطق جنوب سوريا، وقطع أرزاق العاملين هناك.