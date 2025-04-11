مشروع تخرج بإعلام القاهرة يطلق حملة توعوية تهدف إلى نشر ثقافة تقبل الآخر في المجتمع

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق طلاب مشروع تخرج قسم الاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2025 حملة توعوية تهدف إلى نشر ثقافة تقبل الآخر في المجتمع المصري.

تسعى الحملة إلى إبراز الجوانب الإنسانية المشتركة وأهمية تقديم الدعم لمن يواجهون ظروفًا صعبة، انطلاقًا من القيم المصرية الأصيلة.

تعتمد الحملة على مجموعة من الأدوات الإعلامية المؤثرة للوصول إلى أوسع قطاع من الجمهور، وتشمل إنتاجات تلفزيونية وإذاعية متنوعة تحمل رسائل الحملة الهادفة، بالإضافة إلى مطبوعات تعريفية وملصقات تسلط الضوء على أهمية التكاتف الإنساني. كما تتضمن الحملة تنظيم ندوات وورش عمل تستضيف متخصصين وشخصيات عامة لمناقشة قيم التآزر والتعاون في المجتمع.

فريق عمل مشروع "حِمَى":

يضم الفريق: سهام أحمد إبراهيم، مانويلا وائل صلاح،مريم هاني فارس،عمر أحمد فؤاد حلمي،سلمي أحمد عتريس،محمد محمود طلبه، هبه محمد فاروق، سارة مدحت سيد، ميادة ياسر، نور خطاب، أيمن جمعة، ويأتي هذا المشروع بإشراف عام من أ.د أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان وإشراف مباشر من د.هند محمد علي المدرس بالقسم وأ.د شيماء نبيل المدرس المساعد بالقسم.