نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع تخرج طلاب إعلام حلوان يناقش الذكاء الاصطناعي: شريك لا بديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب – جامعة حلوان، الذكاء الاصطناعي محورًا لمشروع تخرجهم، ساعين إلى استكشاف تأثيره المتزايد على حياة الإنسان في مختلف المجالات.

ويهدف المشروع إلى تقديم رؤية شاملة حول دور الذكاء الاصطناعي، لا باعتباره تهديدًا للعنصر البشري، بل كشريك داعم يمكن توظيفه لتعزيز الأداء البشري وتسهيل المهام اليومية والمهنية.

وقالت الطالبة شهد سيد، إحدى أعضاء الفريق، إن المشروع يركّز على نشر المعرفة بطرق مبسطة حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، موضحةً أن الفريق عمل على إعداد محتوى تثقيفي يبرز الاستخدامات الإيجابية لهذه التقنية في سوق العمل والمجتمع.

ويحمل المشروع شعار “حيث يلتقي العقل بالتقنية”، تعبيرًا عن رؤيتهم في الدمج بين التفكير البشري والإمكانات التكنولوجية، في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم.

ويأمل الفريق أن يحظى مشروعه بدعم المؤسسات والخبراء في المجال الإعلامي والتقني، من أجل إيصال الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.