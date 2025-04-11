وزير الخارجية السودانى: الانتصارات الأخيرة أفشلت مؤامرة القضاء على البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 09:40 مساءً - قال الدكتور على يوسف، وزير الخارجية السودانى، إن الانتصارات الأخيرة قد أعادت السودان إلى طريق العودة، حيث عادت الدولة السودانية إلى أحضان أبناءها، مؤكدًا أن هذه الانتصارات ساعدت فى تفكيك وتدمير المؤامرة التى كانت تهدف إلى القضاء على الدولة السودانية.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المؤامرة كانت تتمثل فى محاولات الميليشيات المتمردة التى كانت تتحدث عن القضاء على «دولة 1956»، وهى الدولة التى تأسست بعد استقلال السودان.

وأشار الدكتور على يوسف إلى أن هذه كانت مؤامرة خطيرة جدًا ضد السودان، لكن بفضل عزيمة الشعب السودانى والجيش فى «معركة الكرامة»، تمكنت البلاد من تحقيق انتصارات رغم الصعوبات العديدة التى مرت بها.

وأضاف أن الحرب نفسها مرّت بثلاث مراحل صعبة قبل الوصول إلى هذه المرحلة الحالية التى تشهد فيها السودان انتصارًا عظيمًا.