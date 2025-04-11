رئيس مجلس السيادة السوداني يعبر عن تقديره لاستضافة مصر أعداداً غفيرة من السودانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 07:33 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكداً على موقف مصر الثابت والداعم للسودان الشقيق ولاستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.

كما شدد عبد العاطي على الحرص على مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، معرباً عن تقديره الكبير لاستضافة مصر لأعداد غفيرة من الشعب السوداني الشقيق خلال الفترة الماضية، ومؤكداً على دعمه لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.