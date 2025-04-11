وزير الخارجية يؤكد لرئيس الصومال التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 07:33 مساءً - بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شقيقه الرئيس الصومالي وتمنياته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنا العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي. واكد على وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي فى إطار مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، طلب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نقل تحياته للرئيس السيسى، وتقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على كافة الأصعدة، مؤكداً على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.