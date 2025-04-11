أبو الغيط: صعود اليمين المتطرف الإسرائيلى هو العائق الأكبر أمام تسوية الصراع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 07:33 مساءً - أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن حل الدولتين هو أول صيغة خرجت بها الأمم المتحدة في عام 1947 لتسوية الصراع بين العرب واليهود في أرض فلسطين التاريخية، وأنه يظل إلى اليوم الحل الوحيد العقلاني والقابل للتطبيق لهذا الصراع الطويل.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن كلمات أبو الغيط جاءت خلال ندوة ضمن فاعليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يشارك في نسخته الرابعة هذا العام بدعوة من الجانب التركي.

وعقدت الندوة تحت عنوان "السلام في الشرق الأوسط: حان الوقت لحل الدولتين" وشارك فيها إلى جانب الأمين العام للجامعة كل من فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، وسيجريد كاغ المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، ومتحدثون من جنوب أفريقيا وفلسطين.

وأضاف رشدي إن أبو الغيط تحدث مطولا حول مسار تطور الصراع مؤكدا أنه من المهم أن تعرف الأجيال الجديدة كيف وصلنا إلى النقطة الحالية، لأن الصراع لم يبدأ فى السابع من أكتوبر.

وشدد أبو الغيط على أن صعود اليمين المتطرف في إسرائيل ضيع فرصا كثيرة للسلام، وأن هذا التيار اليميني العنصري يمثل العقبة الأكبر اليوم امام تسوية الصراع.