انتشال 3 أطفال أحياء من تحت أنقاض عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 06:36 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من استخراج 3 أطفال علي قيد الحياة من أسفل عقار اللبان المنهار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة اللبان، وعلى الفور انتقل اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية والأجهزة الأمنية ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية ،إنهيارعقغر مكون طابقين وبه سكان وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

انتشال 3 أطفال علي قيد الحياة من عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

انتشال 3 أطفال علي قيد الحياة من عقار اللبان بالإسكندرية