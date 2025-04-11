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انتشال 3 أطفال أحياء من تحت أنقاض عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

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  • انتشال 3 أطفال أحياء من تحت أنقاض عقار اللبان المنهار بالإسكندرية 1/3
  • انتشال 3 أطفال أحياء من تحت أنقاض عقار اللبان المنهار بالإسكندرية 2/3
  • انتشال 3 أطفال أحياء من تحت أنقاض عقار اللبان المنهار بالإسكندرية 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 06:36 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من استخراج 3 أطفال علي قيد الحياة من أسفل عقار اللبان المنهار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة اللبان، وعلى الفور انتقل اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية والأجهزة الأمنية ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية ،إنهيارعقغر مكون طابقين وبه سكان وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

انتشال 3 أطفال علي قيد الحياة من عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

انتشال 3 أطفال علي قيد الحياة من عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

انتشال 3 أطفال علي قيد الحياة من عقار اللبان بالإسكندرية

انتشال 3 أطفال علي قيد الحياة من عقار اللبان بالإسكندرية

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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