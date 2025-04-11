CNN: استبعاد رئيسى الموساد والشاباك من الوفد المفاوض

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 06:36 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن CNN عن مصدر إسرائيلي قالت إنه تم استبعاد رئيسي الموساد والشاباك من الوفد المفاوض وتعيين ديرمر هدفه سيطرة نتنياهو على مسار التفاوض.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.