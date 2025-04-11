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وزير الخارجية والهجرة: نرفض خلق أي بيئة ضاغطة على الفلسطينيين من أجل التهجير

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وزير الخارجية والهجرة: نرفض خلق أي بيئة ضاغطة على الفلسطينيين من أجل التهجير

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في جلسة نقاش وزارية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بعنوان "أفكار مجموعة اتصال غزة حول مستقبل غزة/فلسطين" وذلك بحضور محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهـاكـان فيـدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

واستعرض وزير الخارجية، خلال مداخلته الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، كما قدم شرحًا لما سيتضمنه المؤتمر من ورش عمل ودور القطاع الخاص وشركاته.

وشدد وزير الخارجية، على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة على الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيرًا قسريًا وليس هجرة طوعية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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