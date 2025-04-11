عاجل - إقالة غير مسبوقة تهز الإدارة المحلية.. نهاية مشادة سكرتير عام سوهاج بقرار وزاري حاسم

أحمد جودة - القاهرة - حرمة المساجد تُنتهك.. والقرار لا يتأخر

في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين أروقة الجهاز التنفيذي وأوساط المجتمع، لم تمر المشادة التي وقعت في مسجد الكوامل بمحافظة سوهاج مرور الكرام. الحادثة التي اندلعت أثناء افتتاح المسجد، وجمعت بين نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة، خرجت عن حدود اللياقة، حيث وثق الفيديو المتداول عبارات خارجة لا تليق بالمكان أو الموقف، ما دفع المحافظ إلى رفع مذكرة عاجلة لوزيرة التنمية المحلية.

تحقيقات عاجلة.. وقرار بالإقالة

لم تنتظر وزارة التنمية المحلية طويلًا، حيث أعلنت اليوم الجمعة إقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بناءً على نتائج التحقيقات التي أجريت عقب الواقعة. القرار الصادر عن الوزيرة الدكتورة منال عوض جاء تأكيدًا على عدم التهاون مع أي سلوك يمس هيبة الوظيفة العامة أو يخالف السلوكيات المهنية داخل مؤسسات الدولة، خاصة في أماكن لها قدسية خاصة مثل المساجد.

رسالة حازمة من وزيرة التنمية المحلية

البيان الرسمي الصادر عن الوزارة شدد على أن ما حدث يمثل تجاوزًا غير مقبول، ويمس صورة القيادات التنفيذية أمام المواطنين. الوزيرة منال عوض أكدت أن الالتزام باللوائح ومدونة السلوك الوظيفي واجب لا مساومة فيه، مطالبة جميع العاملين في الإدارة المحلية بضرورة التحلي بالمسؤولية والاحترام خلال أداء واجبهم، مشيرة إلى أن الوزارة ستتصدى لأي تجاوز مماثل مستقبلًا بكل حزم.

ردود فعل شعبية ومطالب بتطهير الإدارات المحلية

القرار الوزاري قوبل بترحيب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بضرورة إعادة النظر في آليات اختيار القيادات التنفيذية، وضمان تمتعهم بالكفاءة المهنية والسلوك الأخلاقي الذي يليق بمواقعهم. كما أعاد الحادث إلى الواجهة الحديث عن أخلاقيات العمل العام والرقابة على سلوك المسؤولين.