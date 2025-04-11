نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع مع رؤساء الأحياء والمراكز إنتظام العمل بمواقف السرفيس الداخلية والأقاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إنتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للإطمئنان على إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

أكد محافظ الجيزة أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديري إدارات التموين الفرعية بالمرور على محطات الوقود والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء ولمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة المرور ومديري إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته المحافظة.

وشدد المحافظ على متابعة العمل داخل مواقف السرفيس على مدار الساعة والتأكد من تركيب لافتات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رداعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة وإستغلال المواطنين.

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