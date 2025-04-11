نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يرافقه كلٌّ من: السيد محمد جبران، وزير العمل؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الاحتفال بيوم اليتيم، الذي تنظمه محافظة القاهرة، بحديقة الأزهر احتفاء وتكريمًا بالأيتام.

يأتي هذا الاحتفال تزامنا مع يوم اليتيم، تكريما للأيتام ومساندة لهم، وإشعارهم بالألفة والود والسرور، وبمكانتهم في وطنهم وبين أهلهم، وذلك في إطار الالتزام الراسخ من الدولة برعاية الأيتام والاهتمام بهم، والوفاء بحقوقهم.

وقد عمت الأطفال فرحة عارمة وبهجة كبيرة؛ بما أحسوا به من حفاوة وألفة، وعبروا عن سرورهم البالغ وفرحتهم بهذا التكريم والاحتفال.

كما قام السادة الوزراء بتوزيع الهدايا على الأطفال، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معهم في جوء مليئ بالمحبة والود.