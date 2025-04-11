أخبار مصرية

وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر

0 نشر
0 تبليغ

  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 1/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 2/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 3/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 4/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 5/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 6/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 7/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 8/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 9/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 10/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 11/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 12/13
  • وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر 13/13

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء الأوقاف والعمل والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم بحديقة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يرافقه كلٌّ من: السيد محمد جبران، وزير العمل؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الاحتفال بيوم اليتيم، الذي تنظمه محافظة القاهرة، بحديقة الأزهر احتفاء وتكريمًا بالأيتام.

يأتي هذا الاحتفال تزامنا مع يوم اليتيم، تكريما للأيتام ومساندة لهم، وإشعارهم بالألفة والود والسرور، وبمكانتهم في وطنهم وبين أهلهم، وذلك في إطار الالتزام الراسخ من الدولة برعاية الأيتام والاهتمام بهم، والوفاء بحقوقهم.

وقد عمت الأطفال فرحة عارمة وبهجة كبيرة؛ بما أحسوا به من حفاوة وألفة، وعبروا عن سرورهم البالغ وفرحتهم بهذا التكريم والاحتفال.

كما قام السادة الوزراء بتوزيع الهدايا على الأطفال، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معهم في جوء مليئ بالمحبة والود.

f4def043f9.jpg
2b94dd2fe3.jpg
4a69c21489.jpg
eca32e5c26.jpg
ccd738e651.jpg
8f9ae9301c.jpg
de375ca09a.jpg
2af103100b.jpg
d4c23935a1.jpg
20e266a2f8.jpg
41c5add56a.jpg
7c80e09206.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا