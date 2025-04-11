نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بالفيديو: مشادة نارية وانفلات لفظي في سوهاج.. المحافظ يطالب بإقالة السكرتير العام بعد تجاوزه بحق نائبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدمة واسعة في أوساط العاملين بديوان المحافظة

شهدت قرية الكوامل بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، واقعة غير مسبوقة في أروقة العمل التنفيذي، وذلك أثناء افتتاح أحد المساجد الجديدة، حيث تحولت المناسبة الدينية إلى مشهد من المشادات والتراشق اللفظي بين قيادات المحافظة، على رأسهم السكرتير العام، ونائب المحافظ، قبل أن يتدخل المحافظ نفسه وينتهي الموقف بتصعيد أكبر.

وبحسب الفيديو المتداول، بدأت الواقعة حين وجه السكرتير العام حديثًا لنائب المحافظ قائلًا له: “يلا يا بابا من هنا ”، وهي عبارة اعتبرها الأخير مسيئة وتنطوي على تجاوز غير مقبول، فرد عليه قائلًا: “مينفعش تقول لنائب محافظ كده”. إلا أن السكرتير العام صعّد الموقف بحدة، ورد عليه قائلًا: “انت معندكش دم”، ما أثار توترًا واضحًا بين الحاضرين من القيادات التنفيذية وأهالي المنطقة.

تدخل المحافظ لحل الأزمة

المفاجأة كانت في تطور الموقف لاحقًا، حيث تدخل اللواء عبدالقتاح سراج، محافظ سوهاج، محاولًا تهدئة الأمور، لكن السكرتير العام واصل تجاوزه، ووجه للمحافظ نفسه لفظًا خارجًا أمام الحضور قائلًا: “يلا يا ابن الكلب، اركب عربيتك”، وهو ما وُثّق بالفيديو المتداول بشكل صريح.

وعلم موقعنا أن محافظ سوهاج لم يلتزم الصمت حيال هذا التصرف، ورفع مذكرة رسمية عاجلة إلى وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، طالب فيها بإقالة السكرتير العام فورًا، نظرًا لما بدر منه من “سلوك مشين لا يليق بموقعه الوظيفي، ويضر بصورة الجهاز التنفيذي أمام الرأي العام”.

صدمة واسعة في أوساط العاملين بديوان المحافظة

الواقعة أثارت صدمة واسعة في أوساط العاملين بالجهاز الإداري لمحافظة سوهاج، كما أشعلت تفاعلات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بضرورة إعادة تقييم منظومة القيادات التنفيذية بالمحافظات.

وتنتظر الأوساط الرسمية والمحلية قرار وزارة التنمية المحلية، خلال الساعات أو الأيام المقبلة، بشأن مستقبل السكرتير العام، في واحدة من أكثر الوقائع جدلًا داخل الإدارة المحلية في الفترة الأخيرة