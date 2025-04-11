محافظ شمال سيناء يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود والغاز.. ويشدد على التزام السائق بالأجرة المحددة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 04:29 مساءً - تابع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الجمعة ، سير العمل وانتظامه في مواقف السيارات ومحطات الوقود بجميع أنحاء المحافظة، وذلك فى أعقاب تحريك أسعار الوقود مؤخرًا، لضمان عدم استغلال المواطنين والحفاظ على استقرار الخدمات.

و وجه المحافظ إدارة مرور شمال سيناء وإدارة المواقف بضرورة المرور المستمر على المواقف لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية الجديدة، وعدم تحميل الركاب أية زيادات غير قانونية، مشددًا على تكثيف الحملات على سيارات الركوب لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين.

و أصدر " مجاور " تعليماته بالتنسيق بين إدارة المواقف ومجالس المدن والمرور لنشر التعريفة الجديدة في كل مواقف السيارات، وتعليقها في أماكن ظاهرة، إلى جانب إلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة بالأسعار على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارات الأجرة، منعًا للتلاعب.

وشدد المحافظ على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص قنوات متعددة لاستقبال الشكاوى، منها غرفة عمليات المحافظة، وغرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية، إلى جانب الموقع الرسمي للمحافظة، على أن يتم التعامل الفوري مع المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

و تابع المحافظ انتظام العمل بمحطات الوقود ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز، مؤكدًا التزامها الكامل بالتسعيرة الجديدة بعد الجرد الفعلي للمخزون في مختلف المحطات على مستوى المحافظة، خاصة عقب زيادة سعر السولار.

وأكد على تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ومحطات الغاز بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، لضمان انضباط السوق، وحماية المواطنين من أي تجاوزات.